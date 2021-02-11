Липецк, 11 февраля 2021, 20:49 — REGNUM Прокуроры Липецкой области подвели итоги работы за 2020 год и определили задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в расширенном заседании коллегии прокуратуры принял участие глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что между областной властью и ведомством выстроено достаточно эффективное взаимодействие, однако есть ряд вопросов, требующих усиления внимания надзорных органов.
В 2020 в году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции особое внимание уделялось вопросам лекарственного обеспечения, ценообразования, соблюдения прав инвалидов, ветеранов, защиты прав и законных интересов бизнеса, функционирования жилищно-коммунального комплекса и иным социально значимым направлениям.
За год прокурорами выявлена 41 тысяча нарушений закона. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 3,7 тысячи лиц, предостережено о недопустимости нарушений законов получили 402 должностных лица, по материалам, направленным в следственные органы, возбуждено 268 уголовных дел.
Были выявлены 46 работодателей, имевшие задолженность по зарплате на общую сумму 34 млн рублей. Пресечено 2,3 тысячи нарушений трудового законодательства. В суды предъявлено 1 667 исков на 36 млн руб. Инициировано возбуждение 11 уголовных дел. На 24% количество преступлений, совершённых несовершеннолетними. Снизилось число подростков, состоящих на учёте подразделений по делам несовершеннолетних.
В сфере противодействия коррупции пресечено 2,8 тысячи нарушений. Выявлено 172 преступления коррупционной направленности. В результате межведомственного взаимодействия сумма возмещенного ущерба на досудебной стадии уголовного судопроизводства возросла с 1,2 до 9,1 млн рублей.
В 2020 году отмечен рост преступности на 8,6%. Увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом прокуроры отменили свыше 16 тысяч не соответствующих требованиям закона постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовных дел. По инициативе прокуроров на учёт поставлено 1 084 преступления.