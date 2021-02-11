Липецк, , 20:49 — REGNUM Прокуроры Липецкой области подвели итоги работы за 2020 год и определили задачи по укреплению законности и правопорядка на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в расширенном заседании коллегии прокуратуры принял участие глава региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что между областной властью и ведомством выстроено достаточно эффективное взаимодействие, однако есть ряд вопросов, требующих усиления внимания надзорных органов.

«В мой адрес поступает большое количество жалоб от жителей на бездействие полиции при нарушении гражданами общественного порядка, на проблемы с алиментами. Нужно серьёзнее подходить к решению этих вопросов и своевременно реагировать, не дожидаясь пока жители начнут писать главе субъекта. Чтобы перестроить работу, нам с вами нужно, в том числе, активнее заниматься правовым просвещением населения. Люди должны знать свои права и понимать, куда обращаться в случае их нарушения», — подчеркнул Игорь Артамонов.

В 2020 в году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции особое внимание уделялось вопросам лекарственного обеспечения, ценообразования, соблюдения прав инвалидов, ветеранов, защиты прав и законных интересов бизнеса, функционирования жилищно-коммунального комплекса и иным социально значимым направлениям.

За год прокурорами выявлена 41 тысяча нарушений закона. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 3,7 тысячи лиц, предостережено о недопустимости нарушений законов получили 402 должностных лица, по материалам, направленным в следственные органы, возбуждено 268 уголовных дел.

Были выявлены 46 работодателей, имевшие задолженность по зарплате на общую сумму 34 млн рублей. Пресечено 2,3 тысячи нарушений трудового законодательства. В суды предъявлено 1 667 исков на 36 млн руб. Инициировано возбуждение 11 уголовных дел. На 24% количество преступлений, совершённых несовершеннолетними. Снизилось число подростков, состоящих на учёте подразделений по делам несовершеннолетних.

В сфере противодействия коррупции пресечено 2,8 тысячи нарушений. Выявлено 172 преступления коррупционной направленности. В результате межведомственного взаимодействия сумма возмещенного ущерба на досудебной стадии уголовного судопроизводства возросла с 1,2 до 9,1 млн рублей.

В 2020 году отмечен рост преступности на 8,6%. Увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом прокуроры отменили свыше 16 тысяч не соответствующих требованиям закона постановлений следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уголовных дел. По инициативе прокуроров на учёт поставлено 1 084 преступления.