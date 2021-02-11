Саранск, , 20:42 — REGNUM В Мордовии по итогам 2020 года выявлено более 2,1 тыс. нарушений в жилищно-коммунальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

В целях их устранения принесено 46 протестов, внесено 620 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 558 лиц, к административной — 181 лицо, вынесено 61 предостережение о недопустимости нарушений закона.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в частности было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») после коммунальной аварии в поселке Явас. По данным следствия, после аварии на магистральном трубопроводе теплотрассы, которая произошла 7 декабря 2020 года, последствия инцидента были устранены только 13 декабря. Все это время жилые дома и социальные объекты оставались без отопления.

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