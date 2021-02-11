Москва, , 20:40 — REGNUM В четверг, 11 февраля, ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Базовые ценности. Какие партии и как соответствуют ожиданиям избирателей».

Эксперты обсудили базовые и приоритетные запросы общества, а также соответствие действующих политических партий этим ожиданиям.

Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил социологические данные по основным ценностным запросам и ожиданиям россиян. Эксперт обозначил два ключевых запроса для общества: запрос на защиту (96%) и сохранение традиционных ценностей (83%). Опрос также продемонстрировал, что большинство россиян объединены идеями патриотизма и усилением роли государства в обществе. Но соотношение и приоритетность этих идей может быть разной. Так, например, сторонники «Единой России» и «Справедливой России» больше склонны считать, что Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами, — 66% и 53% соответственно. В отношении приоритетной повестки для всех граждан страны были выделены следующие направления: решение проблем здравоохранения и образования; развитие производства и экономики; обеспечение жильем и расширение социальных гарантий. Как подчеркнул эксперт, эти пять приоритетов в значительной степени характерны для сторонников всех парламентских партий. Несколько отличаются предпочтения сторонников непарламентских партий. Среди них больше сторонников сокращения роли государства в экономике, создания условий для здорового образа жизни и реализации политической реформы страны.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), остановился в своем выступлении на специфике восприятия политической системы и партий. Эксперт подчеркнул, что население готово оказывать поддержку партиям, если они делают что-то важное и нужное, проявляют заботу.

«Говоря о текущем состоянии восприятия партий, люди сейчас меньше верят в обещания, а больше в реальные дела и проявления заботы. Также хочу обратить внимание на критерий оценки ресурса партий. Население обращает чуть большее внимание и выражает чуть большие ожидания в отношении партий с более мощным ресурсом», — констатировал эксперт.

Спикер продолжил, что интерес в сторону парламентских партий усиливается, а вот в отношении малых партий у населения много сомнений относительно того, справятся ли они и смогут ли помочь.

Также эксперт обратил внимание на то, что усилилась острота восприятия ценностных установок по сравнению с концом 2019 года. Среди базисных личностных ценностей, которые сейчас особенно усилились, были отмечены безопасность, уверенность в завтрашнем дне. Среди общественных ценностных установок были названы социальная защищенность, справедливость, патриотизм, развитие.

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, апеллируя к высказанным тезисам отметил однозначное лидерство «Единой России» как наиболее способной добиваться результата и дать уверенность в завтрашнем дне: «Партия власти сегодня выступает лидером по всем параметрам, и это тоже показательно. И речь идет не только о ресурсной позиции партии, а о том, что в ней сформировалось несколько центров формирования сигналов для избирателей. И когда мы говорим о теме защиты, заботы, то, конечно, избиратель, видит именно этого защитника и патриота в виде партии «Единая Россия».

Сергей Старовойтов, политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов», рассуждал через призму моды на политические идеи. В этом смысле противостояния индивидуализма и коллективизма, с его точки зрения, это сейчас рамка, в рамках которой формируются ценности и запросы во всем мире. Эксперт предположил, что Россия может быть законодательницей моды, ей уже удавалось это раньше в период серьезных общественных перестроек, и она могла бы стать ею снова.

Наталья Линдигрин, исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» отметила высокую важность не партий, а лиц.

«В этой связи на входе в кампанию жители хотели бы увидеть в первую очередь реальных кандидатов, которые будут представлять ту или иную политическую силу и потом уже принять решение о голосовании… Хотела бы обратить внимание, что вместе с повесткой, с тем, с чем пойдут партии на выборы, нельзя упускать еще два решающих фактора: это кто пойдет в качестве кандидата и к кому соответственно пойдет, к какой целевой аудитории, где найдет своего избирателя, и в совокупности ответы на эти вопросы они играют такую же роль в победе, как и ответ на вопрос с чем они пойдут», — подчеркнула она.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, согласился с мнением коллег о том, что основным трендом сейчас являются запросы на заботу о социально незащищенных слоях, на достойную жизнь и справедливость. Рассуждая о потенциале партий, в том числе, с учетом потенциального удовлетворенности базовых ценностей граждан, эксперт сказал: «КПРФ становится больным местом для нынешней политической системы России. Если «Справедливая Россия» продемонстрирует необходимую энергию, она вполне может стать партией номер два».

Эту идею поддержал руководитель центрального аппарата партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

«Если «Единая Россия» вместе со «Справедливой Россией» удовлетворяют запросам 95% населения, то, конечно, можно говорить о втором месте», — добавил он.

Рассуждая о справедливости как о базовой ценности людей, эксперт сослался на исследования ВЦИОМа и раскрыл ее содержание: «Нужно выделить следующие блоки справедливости в понимании современных российских людей: первый блок — это запрос на справедливый уровень жизни, куда входят высокие зарплаты и пенсии, разница между доходами руководителей и обычными сотрудниками на предприятии, налоги, которые платят богатые; второй базовый блок — это справедливое качество жизни, куда входят прежде всего образование и здравоохранение, что бы у нас дети не нанимали репетиторов для того, чтобы поступить в ВУЗы, чтобы медицина была доступной и возможной для всех; третий блок понимания справедливости — это справедливое общение власти и общества, где базовых 3 вопроса: это то, что власть должна советоваться с людьми по большинству вопросов, второе, что власть имущие чиновники должны с людьми общаться вежливо, и третье, это конечно справедливые суды…».