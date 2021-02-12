Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Видео с камер во время «захвата» Капитолия не могут не расстраивать, но они не доказывают, что экс-президент США Дональд Трамп спровоцировал эти беспорядки, уверены республиканцы в Сенате США. Об этом 11 февраля пишет Reuters.

Конгрессмены-демократы, уверенные в том, что Трампу должен быть объявлен импичмент, в значительной степени выстроили свои обвинения вокруг того факта, что сотни его сторонников устроили беспорядки у здания Капитолия 6 января и попытались оспорить результаты выборов 2020 года.

В ходе разбирательства по делу об импичменте Трампа в Конгрессе парламентарии предоставили видеозаписи с камер, на которых видно, как протестующие врываются в Капитолий и ведут себя крайне неуважительно и агрессивно.

Сенаторы-республиканцы подтвердили, что видео вызывает негодование, однако они не согласились, что съемка доказывает причастность самого Трампа к протестам, а также его роль в «разжигании мятежа».

«Мне отвратительно поведение правонарушителей. Но вы знаете, я посмотрел, что именно сказал Трамп во время того выступления, которое якобы спровоцировало протесты. Он вообще-то призвал людей действовать мирно… смотрите, мы здесь просто тратим время», — ответил сенатор от штата Флорида Рик Скотт на вопрос о том, согласен ли он, что Трамп спровоцировал протесты в Капитолии.

Адвокат экс-президента США Брюс Кастор также согласился, что видео с протестов являются крайне эмоциональными, но сам не выглядел обеспокоенным насчет того, что это может оказать какое-то влияние на дело его клиента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 2 февраля палата представителей США изложила свои обвинения по делу Трампа в досудебном докладе на 80 страницах, обвинив экс-президента в подстрекательстве к насилию против Конгресса и в попытке нарушить мирную передачу власти.

Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Его обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.