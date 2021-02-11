Москва, , 19:23 — REGNUM В Госдуме считают реальной угрозу терактов в ходе несогласованных митингов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Информация, на которую сейчас ссылаются правоохранительные органы, не фейковая. Очевидно, что любая террористическая организация, которая хотела бы добиться дестабилизации, которая хочет организовать террористический акт, следит, где бы это можно было сделать с наибольшим для себя эффектом», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Когда речь идет о несанкционированных митингах с массовым скоплением людей, то для террористических организаций в несколько раз легче организовать теракт, а правоохранительным органам сложнее предотвратить теракты на таких акциях, отметил парламентарий.

«Это предупреждение сейчас носит особенный характер, потому что такие митинги проходят и есть сообщения, что они продолжатся», — добавил депутат.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили о том, что террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (одно из названий «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций.

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