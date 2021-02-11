Милан, Италия, , 19:12 — REGNUM О госпитализации в городе Милане экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони сообщили 11 февраля в пресс-службе партии «Вперёд, Италия!»

Отмечается, что накануне, 10 февраля, Берлускони упал и повредил бедро в своей резиденции на Аппиевой дороге в Риме. Его отвезли в Милан и госпитализировали в местную клинику.

Соратники по партии отмечают, что Берлускони уже выписали и что он уже работает в дистанционном режиме в Европейском парламенте. Ещё днём ранее, до падения, он провёл встречу с премьер-министром Италии Марио Драги.

Напомним, предыдущая госпитализация Берлускони — из-за проблем с сердцем — состоялась в середине января. Сейчас политику 84 года.

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