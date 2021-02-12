Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Президента США Джо Байдена пригласили выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил 11 февраял Reuters.

Байдену отправили приглашение с просьбой выступить 19 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году пройдет в онлайн — формате, так как пандемию коронавируса еще не удалось полностью победить.

Напомним, что в 2009 и 2015 годах Байден уже участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности. В то время он был вице-президентом США при Бараке Обаме.

Мюнхенская конференция по безопасности является одним из способов наладить трансатлантический диалог между странами по вопросам внешней и оборонной политики.