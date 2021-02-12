Чебоксары, , 06:52 — REGNUM В Чувашии прекратили приём пациентов с коронавирусом в Цивильскую центральную районную больницу. Учреждение готовится к возвращению в плановый режим работы, сообщает республиканское министерство здравоохранения.

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В настоящее время в медицинском учреждении долечиваются последние пациенты, которых после контрольных тестов на коронавирус при отрицательном результате выпишут домой. Отделения уже полностью обработаны и продезинфицированы.

Отметим, что ковидный стационар развернули в Цивильской ЦРБ в ноябре 2020 года в связи со всплеском выявляемых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии здесь прошли лечение почти 800 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии прекратили работу ковидные стационары в городской больнице Новочебоксарска, Чебоксарской и Вурнарской ЦРБ.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 388 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 559 пациентов (91%), скончался 941 человек.