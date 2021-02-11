Лондон, , 18:58 — REGNUM Британско-шведская компания AstraZeneca планирует к осени 2021 года начать производство вакцин против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе компании.

Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca (сс) Whispyhistory

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"AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом работает над тем, чтобы адаптировать вакцину к новым штаммам коронавируса», — говорится в распространённом заявлении исполнительного вице-президента компании Мене Пангалоса.

Отмечается, что клинические испытания новых вакцин планируется начать уже предстоящей весной.

Напомним, ранее власти Южно-Африканской Республики приняли решение приостановить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca, так как исследования показали его низкую эффективность против распространяющегося на территории страны штамма коронавируса.

Ранее сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что в мире выявлено уже порядка 40 тысяч различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, среди которых специалисты выделяют семь основных групп.

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