Мадрид, , 19:11 — REGNUM После того, как рэпер-антифашиста Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюремного заключения за его твиты, правительство Испании планирует отменить тюремные сроки за преступления, связанные со свободой слова. Об этом сообщила газета El País.

Тюремное заключение рэпера, признанного виновным в восхвалении терроризма и оскорбления института монархии в социальных сетях стало новым источником разногласий в левоцентристской правящей коалиции Испании. В конце января рэпер Хасель получил постановление явиться в тюрьму для отбывания тюремного наказания сроком на девять месяцев и один день после того, как Верховный суд страны подтвердил обвинительный приговор, признав его виновным в прославлении терроризма.

Министерство юстиции Испании не предоставило никаких подробностей о планах реформы. Тем не менее, партия Unidas Podemos завершила подготовку собственного «Законопроекта о защите свободы слова», который она зарегистрировала в нижней палате парламента 9 февраля. Предлагается декриминализовать преступления за оскорбление монархии и государственных институтов, оскорбление религиозных чувств и прославление терроризма.