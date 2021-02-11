Москва, , 18:31 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не имеет в своём составе компонентов, запрещённых исламом. Об этом заявил 11 февраля глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин в ходе круглого стола «Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний».

Вакцинация вакциной «Спутник V» в Иране (сс) Majid Dehghanizadeh. mehrnews.com

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"Мы, когда готовились к круглому столу, посмотрели, что прежде всего регламентирует ислам, в частности то, что касается мертвых животных, свиней, что касается крови и прочего. Вот этого всего перечисленного в составе вакцины нет», — приводит его слова агентство «Москва».

Гущин пояснил, что все компоненты «Спутник V» получены биотехнологическим способом, что исключает наличие в препарате каких-либо животных компонентов, включая вытяжки, сыворотки и прочее.

«Поэтому было бы очень хорошо, если бы вы могли нас поддержать в распространении этой информации и донесении до людей», — обратился он к участникам круглого стола.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» производства государственного научного центра «Вектор».