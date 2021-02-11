Вологда, , 18:29 — REGNUM Правительство Вологодской области ликвидировало государственный природный зоологический заказник «Кемский» площадью более 23 тысяч гектаров, пишет областная газета «Премьер».

Согласно планам чиновников, в период до 2024 года на территории области должны быть ликвидированы ещё три заказника: «Усть-Рецкий», «Шемогодский» и «Белозерский».

Таким образом, из 13 государственных природных зоозаказников, которые существовали на Вологодчине до недавнего времени, к 2025 году останутся только два: «Нижнекубенский» в Харовском районе и «Бабушкинский».