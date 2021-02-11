Воронеж, , 18:14 — REGNUM В Воронеже 31-летнему мужчине, задержанному накануне, 11 февраля предъявили обвинение в убийстве 47-летней учительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Женщина была убита 2 февраля на Московском проспекте. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей».

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Его задержали и предъявили обвинение. В ближайшее время планируется проверка показаний на месте преступления, а также выполнение иных следственных и процессуальных действий. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

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