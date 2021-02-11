Псков, , 18:32 — REGNUM В Псковской области количество жителей, которые сделали первую часть прививки от коронавирусной инфекции, выросло за неделю более чем в два раза. В настоящий момент первым компонентом привились порядка 7,5 тысячи человек. Об этом 11 февраля на заседании областного оперативного штаба сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он также отметил, что полностью привиты двумя компонентами вакцины «Спутник V» пока 355 пациентов.

«Проведение вакцинации — наша общая главная задача, от выполнения которой зависит сохранение жизни и здоровья жителей Псковской области, а также скорость выхода из режима ограничений. Пока же, в существующих условиях, мы должны действовать взвешенно и осторожно, тщательно выверяя каждый шаг», — заметил Михаил Ведерников.

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