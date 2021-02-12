Чебоксары, , 03:09 — REGNUM В Чувашии продолжается возврат ковидных стационаров в плановый режим работы. В штатный формат перешла центральная больница в Вурнарском районе, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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Стационарный корпус Вурнарской ЦРБ прекратил работать как госпиталь для пациентов с коронавирусом и начал принимать больных с неинфекционными заболеваниями. Региональные власти поясняют, что переход в штатный режим работы обусловлен снижением заболеваемости COVID-19.

Напомним, корпус Вурнарской ЦРБ был перепрофилирован под ковидный госпиталь 26 октября 2020 года, за это время медицинскую помощь здесь получили почти 560 больных COVID-19. Ранее медицинский персонал прошёл тестирование на SARS-CoV-2 и вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в плановый режим работы вернулся стационар Чебоксарской центральной районной больницы. Затем прекратился приём пациентов с коронавирусом в стационар городской больницы Новочебоксарска, где пролечили свыше 5 тыс. больных. Пациенты с подозрением на коронавирус будут обследоваться в муниципалитетах в приоритетном порядке и переводиться в инфекционное отделение.

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