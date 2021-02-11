Челябинск, , 17:59 — REGNUM Основная часть больниц Челябинской области вернётся к работе в плановом режиме. Об этом заявил 11 февраля губернатор Алексей Текслер новым главам муниципалитетов.

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Он отметил, что ковидные базы сохранятся только в Миассе, Магнитогорске, Челябинске и Кыштыме. В других муниципалитетах медучреждения переведут на доковидный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, число ковидных баз в Челябинской области ранее постепенно сокращали. Это стало возможно благодаря снижению числа заразившихся коронавирусом.