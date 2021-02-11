Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM В Екатеринбурге отреставрировали памятник легендарному комдиву Василию Ивановичу Чапаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Чапаеву Евгений Тетерин

Ранее вандалы атаковали памятник народному герою, отломав шашку. Сейчас Чапаев вновь глядит на жителей в полном обмундировании. Благодаря видеонаблюдению и дополнительным мерам объект защитят от хулиганов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из инициаторов установки памятника, председатель Союза десантников России Евгений Тетерин.

Объект был частью единой композиции «Преемственность поколений». Авторы уверены: без единой истории нет государства. Раньше школьники изучали Курскую битву 72 часа, сейчас на всю Великую Отечественную оставляют несколько часов.

«Необходимо защитить нашу историю от переписывания, — сказал Тетерин. — Сейчас школьники не знают героев Советского Союза. Не знают пионеров-героев, которые пускали под откос вражеские поезда»

На Западе наших героев называют террористами и выставляют нас агрессорами, из-за которых и началась Вторая мировая война, напомнил руководитель: «Мы так доиграемся и потеряем всё! Оболванивают, как и на Украине. Просто задуривают молодёжь».

На последних акциях протеста иностранные дипломаты и вовсе шли в одной толпе с протестующими, и это знак, уверен Тетерин:

«Теперь они ходят в открытую, внаглую! Скоро они будут вваливаться к нам домой и диктовать, как нам в своей семье жить. Не хочется довести ситуацию до крайности», — возмущён глава Союза десантников РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отольют новую шашку для памятника Чапаеву