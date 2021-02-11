Екатеринбург, 11 февраля 2021, 17:59 — REGNUM В Екатеринбурге отреставрировали памятник легендарному комдиву Василию Ивановичу Чапаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Чапаеву
Памятник Чапаеву
Евгений Тетерин

Ранее вандалы атаковали памятник народному герою, отломав шашку. Сейчас Чапаев вновь глядит на жителей в полном обмундировании. Благодаря видеонаблюдению и дополнительным мерам объект защитят от хулиганов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из инициаторов установки памятника, председатель Союза десантников России Евгений Тетерин.

Объект был частью единой композиции «Преемственность поколений». Авторы уверены: без единой истории нет государства. Раньше школьники изучали Курскую битву 72 часа, сейчас на всю Великую Отечественную оставляют несколько часов.

«Необходимо защитить нашу историю от переписывания, — сказал Тетерин. — Сейчас школьники не знают героев Советского Союза. Не знают пионеров-героев, которые пускали под откос вражеские поезда»

На Западе наших героев называют террористами и выставляют нас агрессорами, из-за которых и началась Вторая мировая война, напомнил руководитель: «Мы так доиграемся и потеряем всё! Оболванивают, как и на Украине. Просто задуривают молодёжь».

На последних акциях протеста иностранные дипломаты и вовсе шли в одной толпе с протестующими, и это знак, уверен Тетерин:

«Теперь они ходят в открытую, внаглую! Скоро они будут вваливаться к нам домой и диктовать, как нам в своей семье жить. Не хочется довести ситуацию до крайности», — возмущён глава Союза десантников РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отольют новую шашку для памятника Чапаеву