Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Первую часть прививки от коронавируса к настоящему времени сделали более 135 606 жителей Петербурга, из них 29 481 человек полностью завершил вакцинацию, состоящую из двух доз с промежутком в 21 день. Об этом сообщили 11 февраля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала прививочной кампании в Петербург, с населением почти 5,4 млн человек, поступило 281 542 комплекта вакцины. В поликлиниках остаётся 83 031 доза. За сутки в 115 прививочных пунктах было сделано более 11,8 тысячи инъекций.

Сейчас идет активная вакцинация получателей социальных услуг, проживающих в стационарах, с привлечением мобильных медицинских бригад.

«Вакцинация проходит максимально бережно, с учетом состояния здоровья проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания горожан», — отметил Олег Эргашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербург в последние дни доставили большие партии вакцины. В связи с этим на следующей неделе в городе намерены развернуть масштабную агитационную кампанию за вакцинацию от коронавируса.

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