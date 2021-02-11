Минск, 11 февраля 2021, 17:44 — REGNUM О готовящихся в Белоруссии терактах заявил 11 февраля председатель КГБ республики Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ заявила, что в Киевской области выявлена ячейка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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