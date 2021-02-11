Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM В Ленинградской области за январь 2021 года количество введенных частных жилых домов оказалось почти в два раза больше, чем за этот же период годом ранее. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Ленинградской области.

Заснеженный деревянный дом в Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

За января 2021 года в Ленобласти было введено под ИЖС 906 домов общей площадью 134 035,1 кв. м, а в январе 2020 года было построено 498 домов обшей площадью 68 256,6 кв. м.

«Средний размер площади ИЖС, введённых в эксплуатацию в январе 2021 года составляет 148 кв. м. Исходя из анализа данных по указанным материалам для постройки жители Ленобласти чаще всего выбирают дерево — за январь 2021 года было построено 417 деревянных домов общей площадью 52 315,6 кв. м.», — уточнили в управлении.

Чаще всего строить дома жители региона предпочитают во Всеволожском районе, где в январе 2021 года в эксплуатацию было введено 220 домов ИЖС площадью 42 425,2 кв. м, на втором месте Ломоносовский район — 134 дома ИЖС площадью 20 923,6 кв. м, на третьем — Выборгский район Ленобласти, где построено 127 домов общей площадью 17 665,9 кв. м.

«В январе текущего года было построено 298 жилых домов на садовых участках, общей площадью 30 660,7 кв. м, таким образом средняя площадь жилых домов на садовых участках — 103 кв. м», — подытожили в ведомстве.

За январь 2021 года в Ленинградской области было построено 1204 домов ИЖС и жилых домов на садовых участках, общей площадью 164 695,8 кв. м, средняя площадь дома составляет 137 кв. м.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области в январе 2021 года введено в эксплуатацию 357 тыс. кв. метров жилья. Это в 3,5 раза больше того, что было введено в январе 2020 года

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