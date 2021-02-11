Москва, , 17:24 — REGNUM Об отставке Максима Топилина с должности главы Пенсионного фонда России пишет 11 февраля газета «Коммерсантъ».

Информация об этом поступила от трёх источников в федеральном правительстве. Они утверждают, что Топилин объявил о своём уходе вечером накануне, 10 февраля.

Они добавили, что отставка Топилина может быть связана с готовящимся объединением социальных внебюджетных фондов. Как отмечает один из источников, Топилина «сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса».

Другой источник сказал, будто бы Топилин «не вписался в команду нынешнего правительства» (возглавляемого Михаилом Мишустиным).

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Напомним, председателем ПФР Топилин был назначен в конце января прошлого года. В правительстве Дмитрия Медведева он возглавлял Минтруда РФ.

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