Вашингтон, , 09:04 — REGNUM В США ограничения, установленные системой сбалансированного распределения вакцин, могут быть сняты уже к апрелю, и любой американец сможет получить вакцину, чтобы защититься от COVID-19, сообщил Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом 11 февраля передает NBC.

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В эфире программы Today Show Фаучи, который также является страшим советником президента США Джо Байдена по здравоохранению, заявил, что кампания по массовой вакцинации от коронавируса очень быстро набирает обороты и в ближайшее время увеличит свою скорость еще. По его словам, это произойдет благодаря предстоящим поставкам доз двух вакцин от COVID-19, одобрению третьей вакцины и действиям, которые предпринимает администрация Байдена для вакцинации населения.

Фаучи сказал, что «к апрелю мы сможем объявить «открытый сезон», то есть все категории граждан смогут получить свои дозы вакцины от COVID-19».

Фаучи предупредил, что потребуется «несколько месяцев» на то, чтобы организовать доставку доз вакцины от COVID-19 пожилым гражданам, но массовый иммунитет к COVID-19 в США может появиться уже этим летом.

Как ранее писало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, США сохраняют первое место среди всех стран мира по распространению коронавируса и числу умерших от заболевания.