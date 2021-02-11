Варшава, , 17:09 — REGNUM 11 февраля руководитель горноспасательной команды Бещадских гор, что на юге Польши, Кшиштоф Щурек объявил второй уровень лавинной опасности. Об этом передает Polskie Radio 24.

Лавина Scientif38

«В основном опасность схода лавин касается Царинского и Ветлинского горных массивов. Кроме того, она может затронуть и следующие горы: Тарницу, Малую и Великую Равки и Широкий Верх. Все опасные места сосредоточены на севере Бещад», — заявил Кшиштоф Щурек журналистам.

Причиной повышенного уровня лавинной опасности стали обильные снегопады, сопровождающиеся сильными ветрами. В ночь с 10 на 11 февраля в районе горного массива высота снежного покрова увеличилась на 30 см. В долинах Цисны и Устшики-Гурной в последние дни снежный покров растет примерно на 40 см в сутки.

«В верхней части гор видимость не превышает 100 метров. Многие горные тропы завалило снегом. В связи с вышеуказанными условиями и уровнем лавинной опасности мы не советуем туристам ехать в горы в ближайшее время», — добавил руководитель горноспасательной команды Бещад.