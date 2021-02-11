Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству очередное уголовное дело в отношении Вадима Бойко, получившего широкую известность в начале 2010-х годов как «жемчужный прапорщик». На этот раз его будут судить за избиение полицейского, сообщили 11 февраля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года в помещении дежурной части 13 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к помощнику оперативного дежурного Бойко умышленно нанес полицейскому один удар рукой в область лица. Потерпевший испытал физическую боль и получил телесное повреждение — кровоподтек в районе нижней челюсти.

Согласно Уголовному кодексу, за такое преступление «жемчужному прапорщику» грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент Вадим Бойко находится под домашним арестом.

Отметим, это не единственное уголовное дело, которое было заведено в отношении Вадима Бойко. Первое было возбуждено в отношении него, когда он был еще сотрудником правоохранительных органов. Во время протестной акции 31 мая 2010 года у Гостиного двора в Санкт-Петербурге прапорщик милиции с жемчужными четками, обмотанными вокруг запястья, беспричинно избил одного участников акции, не оказывавшего никакого сопротивления.

Тогда уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу после того, как в сети появилась видеозапись. На ней было видно, как милиционер с жемчужным браслетом на руке хватает одного из мужчин за волосы и бьет его резиновой дубинкой по лицу. Тогда суд приговорил Бойко к трем годам условного срока.

Второе уголовное дело в отношении Бойко было возбуждено в 2013 году, уже после его увольнения из органов МВД. В состоянии алкогольного опьянения он стрелял из охотничьего ружья в потолок чебуречной. В тот раз никто не пострадал, но в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Как и в первый раз, он отделался условным наказанием. Суд осудил его на три года с испытательным сроком два года.

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