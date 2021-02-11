Троицк, Челябинская область, 11 февраля 2021, 16:45 — REGNUM В Челябинской области задержан сотрудник полиции города Троицка. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, сообщает региональное управление СКР.
Следователи считают, что он помогал своему родственнику избежать уголовной ответственности. Статья УК РФ грозила тому за продажу немаркированных табачных изделий.
Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности и ФСБ. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, а также об избрании меры пресечения.