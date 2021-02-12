Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Аккаунт Роберта Кеннеди — младшего в Instagram заблокировали из-за заявлений о вреде вакцинации от коронавируса. Об этом 11 февраля пишет New York Times.

Аккаунт активиста-эколога Роберта Кеннеди — младшего заблокировали из-за того, что он якобы распространял ложную информацию о вакцинах от коронавируса.

«Мы удалили этот аккаунт за распространение ложных заявлений о коронавирусе и вакцинах», — заявил представитель Facebook, компании, которой принадлежит Instagram.

Активист неоднократно выступал против вакцинации от коронавируса и даже продвигал законопроект, который позволил бы родителям не вакцинировать своих детей по требованию США.

Роберт Кеннеди — младший также давно является решительным противником использования в вакцинах консервантов на основе ртутесодержащего тиомерсала. В июне 2005 года Кеннеди опубликовал свою статью для журнала Rolling Stone под названием «Смертельный иммунитет», где обвинил американское правительство в заговоре для сокрытия связи между консервантом тиомерсалом в вакцинах и детским аутизмом.

Напомним, что Роберт Кеннеди — младший является сыном покойного бывшего генерального прокурора, сенатора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди.