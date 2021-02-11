Рязань, 11 февраля 2021, 17:34 — REGNUM Мемориальную доску офицеру рязанского СОБР Анатолию Колчаеву открыли 11 февраля на фасаде школы № 47 в Рязани. Подполковник полиции погиб при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа, сообщает пресс-служба мэрии.
Заместитель командира рязанского СОБР десять лет проучился в школе № 47. С инициативой увековечивания имени офицера выступило управление Росгвардии по Рязанской области.
Анатолий Колчаев с 2002 по 2013 годы девять раз выезжал в служебные командировки на территорию Северного Кавказа. Подполковник полиции награждён орденом Мужества (посмертно).