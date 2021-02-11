Рязань, , 17:34 — REGNUM Мемориальную доску офицеру рязанского СОБР Анатолию Колчаеву открыли 11 февраля на фасаде школы № 47 в Рязани. Подполковник полиции погиб при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа, сообщает пресс-служба мэрии.

Мемориальная доска офицеру рязанского СОБР Анатолию Колчаеву Admrzn.ru

Заместитель командира рязанского СОБР десять лет проучился в школе № 47. С инициативой увековечивания имени офицера выступило управление Росгвардии по Рязанской области.

«Знаете, это большая гордость, что такой человек родился, учился, жил в Рязани, что профессию он также выбрал и получил в родном городе. Жизнь Анатолия Колчаева, его верность долгу и присяге — это подлинный пример для молодого поколения. Именно на таких людей мы и должны равняться», — сказала на торжественной церемонии глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Анатолий Колчаев с 2002 по 2013 годы девять раз выезжал в служебные командировки на территорию Северного Кавказа. Подполковник полиции награждён орденом Мужества (посмертно).