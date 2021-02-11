Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM Сомнения нового мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в возвращении народного памятника, Краснознамённой группы с орденом Ленина, могут вызвать большой общественный резонанс. Об этом заявил культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков корреспонденту ИА REGNUM.

Избранный всего два дня назад мэр уже удивил общественность тем, что допустил возможное изменение решения по возвращению памятника. Также Орлов отказался общаться с журналистами, которых пригласили на брифинг после инаугурации градоначальника.

«Ранее в городе сошлись на том, что Краснознамённая группа подлежит восстановлению вместе с орденом Ленина на историческом месте. Сейчас этот дополнительный раунд дискуссии снова вызовет общественный резонанс. Дискуссия вокруг символов, а Краснознамённая группа — это важный символ, может оказаться ожесточённой», — предупредил эксперт.

Возможно, заявления Орлова не несут в себе принципиальной позиции, допускает культуролог. «Это можно списать на то что он только-только занял эту должность и не хочет принимать горячих решений, не хочет давать пустых обещаний», — сказал Цеплаков. В словах мэра нет категорического отрицания того, что памятник вернут. «Конечно, внушает тревогу, что этот вопрос снова ставится под вопрос», — добавил эксперт.

«Любой мэр, который вернёт и восстановит этот памятник, просто впишет своё имя в историю города с безусловно положительной стороны, — уверен культуролог. — Я убеждён, что группа будет восстановлена, но будет ли с этим связано имя Алексея Орлова, это вопрос». По мнению Цеплакова, народный памятник нужно вернуть горожанам на историческом месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава свердловского отделения «Юнармии» Евгений Тетерин заявил, что не может быть никаких сомнений по поводу возвращения Краснознамённой группы.

«Представьте гипотетически: ветеран Великой Отечественной войны награждён, а мы сейчас ему говорим: «Ты не имеешь права носить награду! Пусть она у тебя в коробочке лежит, но носить её, и говорить о том, что награждён, даже не думай!» — сказал Тетерин.

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