Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В Петербурге отобрали первых 25 волонтеров для работы на матчах чемпионата Европы по футболу-2020, который состоится предстоящим летом.

Стадион на Крестовском острове, где пройдут матчи Евро-2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Центр подготовки городских волонтеров открыл дополнительный набор кандидатов в большую команду добровольцев, так как многие предыдущие заявки были отозваны из-за пандемии.

Кандидатов проверяют на личностно-деловые качества и на знание иностранного языка. Интервью проходит на 13-й линии Васильевского острова, 22В.

С 3 по 10 февраля уже поступило 358 заявок, в том числе из Нидерландов, Казахстана, Беларуси, Замбии, Йемена, Египта, Китая, Ирана. Кандидаты из других стран и городов России будут проходить интервью онлайн в Skype.

Во время проведения турнира в Петербурге планируется задействовать 1500 городских волонтеров, из которых 300 будут в запасе. Они будут работать по восьми направлениям: транспорт, последний километр, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков УЕФА, медицина и штаб.

«После долгого перерыва мы очень рады возобновить работу нашего Центра и предоставить возможность активистам со всей страны снова попробовать себя при отборе в волонтерскую программу Евро-2020. Это масштабное и самое, пожалуй, долгожданное международное событие, частью которого может стать тот, кто всем сердцем этого хочет», — заявил руководитель Центра подготовки Георгий Борисов.

Стать городским волонтером может абсолютно любой человек, достигший 16 лет и владеющий иностранными языками. Регистрация кандидатов в городские волонтеры открыта на специальном сайте до 20 марта 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге из-за пандемии возник дефицит волонтеров для Евро-2020