Москва, , 16:26 — REGNUM В Москве к 1 мая планируется ввести в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал «Восточный». Об этом 11 февраля сообщил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони.

«Хочу сказать, что ввод объекта запланирован к 1 мая, а первые пассажиры 29 мая будут уже использовать эту новейшую инфраструктуру», — цитирует Тони агентство «Москва».

Замгендиректора отметил, что новый вокзал строится по всем нормативам.

Железнодорожный вокзал «Восточный» будет обслуживать поезда ближнего и дальнего следования восточного направления.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в эксплуатацию нового железнодорожного вокзала «Восточный» в Москве было запланировано на вторую половину весны 2021 года.

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