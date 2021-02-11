Оренбург, , 16:19 — REGNUM В Оренбургской области издано постановление за подписью губернатора Дениса Паслера о перераспределении бюджетных ассигнований. Согласно документу, министерство архитектуры, решение о создании которого принято в конце 2020 года, получит дополнительно 38 173 700рублей. Информация об этом опубликована на портале orengrad.ru.

Дополнительные средства предназначены для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр Развития Архитектуры и городской Среды Оренбургской области». На эти средства НКО должно реализовать мероприятия по развитию и благоустройству городской среды.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в регионе принят резонансный закон, согласно которому часть градостроительных полномочий Оренбурга передана на региональный уровень. Для исполнения расширенного перечня полномочий региону потребовалось новое министерство. Его возглавила главный архитектор области Наталья Ибрагимова. На содержание 24 новых сотрудников из бюджета должно быть выделено 20,5 млн рублей. Еще 4,4 млн рублей предполагается на расходы единовременного характера (приобретение оргтехники и мебели).

Согласно постановлению от 3 февраля 2021 года допфинансирование также получат получит министерство цифрового развития — 100 млн рублей, минфин — 22 млн рублей, минкультуры — 20,5 млн рублей, минспорта — 16,5 млн рублей, минстрой — 75 млн рублей, минобр — 47,750 млн рублей.

Кроме того, будет увеличен объем дотации на компенсацию затрат Оренбургу в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области на 22 млн рублей.

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