Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего заместителя начальника одного из районных отделов полиции города. Он был изобличён на получении взятки от представителя сети кафе. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 45-летний заместитель начальника отдела полиции в феврале 2021 года потребовал от представителя сети кафе общественного питания, расположенных в Невском районе города, ежемесячно передавать ему взятку в сумме не менее 30 тыс. рублей за общее покровительство и невмешательство в деятельность кафе.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был изобличен.

А 9 февраля на парковочной площадке у одного из домов по Рыбацкому проспекту, где от представителя кафе он получил требуем сумму, задержан.

«Ему предъявлено обвинение в получении взятки и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.