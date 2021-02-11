Иваново, , 17:30 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего специалиста дошкольного отдела управления образования администрации Иваново и двух её сообщниц. Женщины за взятки устраивали детей в дошкольные учреждения, минуя установленную очередь, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Организатором преступной группы стала экс-сотрудница городской администрации. Её сообщницы подыскивали родителей, желающих без очереди оформить своих детей в сад или перевести их из одного учреждения в другое. Чиновница выдавала ивановцам направления на зачисление в МДОУ, взамен получая взятки от 15 до 40 тысяч рублей. По данным следствия, с января 2016 года по июль 2020 года злоумышленницы провели 35 незаконных сделок.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.