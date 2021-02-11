Архангельск, , 16:01 — REGNUM Архангельскую область и Ненецкий автономный округ свяжет автомобильная дорога. Власти регионов ведут переговоры с потенциальными подрядчиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Выходим на определение подрядчика. Ему предстоит проанализировать все условия и возможности для строительства дороги и составить ТЭО (технико-экономическое обоснование — ред.) проекта», — написал Цыбульский.

Он отметил, что реализация проекта вызывает у многих сомнение из-за того, что о ней говорят уже не одно десятилетие.

«Но всерьез, с четкими расчетами и обоснованием этим никто не занимался. Хотя дорога важная. Она не только свяжет Ненецкий автономный округ с «большой землей». Перспективы намного масштабнее, вплоть до вхождения еще одного региона в общий транспортный коридор, ведущий в Северную Европу», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Цыбульский заявил о планах связать округ и область железнодорожным сообщением. Ветка Карпогоры — Нарьян-Мар, по его замыслу, могла стать «финишной прямой» магистрали Белкомур.