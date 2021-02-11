Москва, , 15:49 — REGNUM Острова Французской Полинезии — Бора-Бора и Таити — с 10 февраля 2021 года закрыли границы для въезда иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Отмечается, что это сделано для предотвращения ввоза более опасных мутаций COVID-19 на острова Французской Полинезии и для защиты полинезийцев от новых случаев заражения коронавирусом.

Иностранные туристы не смогут попасть на острова Французской Полинезии до 1 апреля 2021 года. Въезд разрешен только тем гражданам, у которых есть веские медицинские, профессиональные или семейные причины.

Как сообщало ИА REGNUM, до прилёта на острова Бора-Бора и Таити туристы должны сделать ПЦР-тест. На четвертый день своего пребывания на островах они обязаны сдать еще один ПЦР-тест.

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