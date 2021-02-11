Кемерово, , 15:46 — REGNUM В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

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«Предприятиям городов рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 15:00 11 февраля до 18:00 12 февраля», — уточнили в министерстве.

В Кемеровском гидрометцентре уточнили, что ночью 12 февраля на территории региона ожидается похолодание, минимальная температура воздуха составит −28… −33 °С, местами до —40 °C.