Красногорск, , 15:48 — REGNUM Проект поддержки детей из семей, в которых развелись родители, планируется запустить в Подмосковье. Об этом 11 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова, в Подмосковье родители массово нарушают решения суда о порядке общения с ребенком. Поэтому она выступила с инициативой о введение жестких мер в отношении родителей, которые ограничивают бывших супругов в общении с их общими детьми.

Мишонова уточнила, что около двух третей всех разводов происходят в семьях, в которых уже есть дети.

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