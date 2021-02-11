Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии договорилось о поставке 150 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 февраля рассказала глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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«Мы ведем переговоры с производителями вакцин. Сегодня мы узнали, что нам стали доступны еще 150 тысяч доз вакцин», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что первая партия вакцины, согласно заключенному контракту, должна поступить во второй половине февраля.

Напомним, ранее в минздраве Грузии сообщили, что во второй половине февраля ожидают поставку 29 250 доз вакцины от COVID-19. В первую очередь, препарат будет доступен для медиков. Всего в Грузии планируют получить в 2021 году 3,9 млн доз вакцин.

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