Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Следственные органы СКР после проверки возбудили уголовное дело в отношении учителя ОБЖ гимназии №42 Приморского района Петербурга, который домогался ученицы и был зафиксирован на видео. О возбуждении дела 11 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия») в отношении 61-летнего учителя.

По данным следствия, подозреваемый во время проведения дополнительных занятий в школе неоднократно совершал в отношении ученицы развратные действия.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Напомним, о том, что учитель ОБЖ пристаёт к ученицам гимназии №42 Приморского района сами учащиеся говорили своим родителям, а те сообщали руководству учебного заведения. Однако директор школы в это не верила и просила доказательств.

Тогда в один из дней, когда мужчина вновь стал проявлять преступное внимание к несовершеннолетним девочкам, одна из его жертв засняла это на камеру мобильного телефона. После чего видео было размещено в интернете, учителя уволили, а по факту публикации была начата доследственная проверка. Ее результатом и стало уголовное дело.

Если вина педагога будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщили ИА REGNUM в комитете по образованию Петербурга, это ведомство и администрация Приморского района разбираются в обстоятельствах инцидента, запечатленного на видео ученицы 8 класса гимназии № 42. Районный отдел образования также проводит служебную проверку гимназии.

«Любые подробные комментарии возможны только после тщательной и всесторонней проверки ситуации правоохранительными органами», — отмечали в комитете по образованию.

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