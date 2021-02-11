Волгоград, , 16:40 — REGNUM Тщательные проверки по фактам выставления жильцам завышенной платы за отопление в январе 2021 года проведут специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, сообщила ИА REGNUM 11 февраля пресс-служба администрации региона. В случае выявления нарушений коммунальщикам предстоит провести перерасчёт.

На большие суммы за отопление в квитанциях массово жалуются жильцы многоквартирных домов Волгограда. В администрации города и инспекции госжилнадзора организованы «горячие» линии, где жители могут проконсультироваться по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Все обращения будут проверять специалисты инспекции совместно с сотрудниками органов местной власти. В случае выявления нарушений, исполнителя коммунальной услуги обяжут сделать жителям перерасчёт.

В 2020 году за предоставление коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества жильцам пересчитали платёжные документы на общую сумму 4,6 миллиона рублей.