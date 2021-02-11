Москва, , 15:32 — REGNUM Российские туроператоры ожидают восстановления спроса на экскурсионные туры в Армению в мае 2021 года. Скорее всего, рост спроса может произойти на майские праздники, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Также российские туристы могут заинтересоваться турами в летние месяцы, несмотря на отсутствие предложения по классическому пляжному отдыху. Туристы из России любят гостеприимство Закавказья.

По оценкам экспертов, требование о ПЦР-тесте на коронавирус при въезде в Армению вряд ли сильно повлияет на спрос. А для возвращения российских туристов отели Армении воздержатся от повышения стоимости услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аэрофлот» с 15 февраля возобновляет регулярные рейсы Москва — Ереван. Полеты будут выполняться три раза в неделю. Цена билета — от 31 тыс. рублей.

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