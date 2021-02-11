Новосибирск, , 15:32 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день от коронавируса привились 30 638 человек. За неделю число получивших вакцину удвоилось. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Уточняется, что в ближайшее время в Новосибирскую область поступит ещё 20 тысяч доз вакцины от COVID-19.

В общей сложности в регион поступило уже более 39 тысяч доз вакцины. На территории области развернуто 65 пунктов вакцинации. Их количество будет расти. Поставить прививку от коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области.