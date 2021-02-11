Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM Никаких сомнений по поводу того, возвращать или нет Екатеринбургу Краснознамённую группу с Орденом Ленина, быть не должно. Об этом заявил глава свердловского отделения Юнармии, ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Тетерин корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов допустил, что решение о возвращении народного памятника на историческом месте (в центре города) можно пересмотреть и вновь обсудить.

«Не может быть никаких сомнений. Краснознамённая группа не должна, а обязана находиться на своём законном месте. Люди десятилетиями трудились, город был награждён. Представьте гипотетически: ветеран Великой Отечественной войны награждён, а мы сейчас ему говорим: «Ты не имеешь права носить награду! Пусть она у тебя в коробочке лежит, но носить её, и говорить о том, что награждён, даже не думай!» — сказал Тетерин.

Ранее в городе проводили политику по сохранению исторической памяти, напомнил ветеран боевых действий. «А зачем мы тогда бились, чтобы Екатеринбург признали «Городом трудовой доблести»? Для чего? Внуки и правнуки должны знать, как их отцы, деды и прадеды ковали Победу и были отмечены высшими наградами», — добавил Тетерин.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённая группа с Орденом Ленина вручена городу за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, а также за трудовые и научные достижения жителей. Прошлый мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал вернуть памятник горожанам, ведь в 2013 году группу варварски снесли.

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