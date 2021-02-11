Копенгаген, , 15:22 — REGNUM В Европе снижается заболеваемость COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Несмотря на то, что каждую неделю в европейском регионе регистрируется более миллиона случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд», — сказал он на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

По его словам, согласно данным 20 европейских стран, в период с 18 по 31 января число заболевших COVID-19, госпитализированных в больницы, снизилось с 13 до 11 инфицированных на 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил 11 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, что почти 1,5% населения Евросоюза сделали прививку от коронавирусной инфекции с конца 2020 года.

Вместе с тем ситуацию с COVID-19 в Евросоюзе он назвал нестабильной и трудно предсказуемой, а промежуточные итоги вакцинации — очень незначительными. В зимнем прогнозе ЕК исходит из того, что к лету текущего года вакцинацию должны пройти 70% взрослого населения ЕС.

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