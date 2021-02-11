Москва, , 15:17 — REGNUM С 15 февраля в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте — проекта президентской платформы"Россия — страна возможностей» — стартует серия обучающих вебинаров от GeekSchool, онлайн-школы востребованных IT‑ и диджитал-навыков для детей и подростков.

В программе обучающих вебинаров школьники узнают об IT-сфере, профессиях в диджитал и в игровой индустрии, а также познакомятся с основами блогинга. Также в «Клипах» ВКонтакте участники сообщества смогут принять участие в викторине #хочувайти и проверить свои знания об этих профессиях.

15 февраля в 18:00 декан GeekSchool Илья Акчурин даст старт образовательным вебинарам и пообщается со школьниками не тему «Как найти себя в IT: востребованные профессии».

18 февраля в 18:00 состоится онлайн-вебинар «Профессии в играх: из геймера в разработчики».

24 февраля в 18:00 преподаватель GeekSchool Роман Кужель расскажет школьникам о том, кто такой веб-дизайнер и «как делать магию в вебе».

С 1 по 5 марта в сообществе «Большая перемена» участники смогут посмотреть видеокурс по блогингу и «Клипам» ВКонтакте, а также принять участие в тематическом челленджеи выиграть обучающие курсы от GeekSchool.

Партнером недели выступает GeekBrains — образовательная платформа для детей и взрослых, в которой каждый может получить всё для успешного профессионального будущего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9−10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 миллиону рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения и до 5 балловк портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9−10 классов получили по 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тысяч рублей от партнеров конкурса.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьникови ФГБУ «Роспатриотцентр».