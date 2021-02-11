Москва, , 15:16 — REGNUM Денежные средства обвиняемого в государственной измене учёного из Владивостока Виктора Королёва арестованы. Решение наложить обеспечительные меры 11 февраля принял Лефортовский суд Москвы.

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Уточняется, что ранее судебная инстанция уже дважды накладывала обеспечительные меры на денежные средства в различной валюте, обнаруженные следствием в рамках дела Королёва.

«Сумма арестованных денег составляет более 2 млн рублей», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, об аресте российского гражданина Виктора Королёвв по обвинению в госизмене стало известно в феврале 2020 года. Обвинение ему предъявлено по статье 275 УК РФ, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Из-за секретности материалов дела подробности обвинения и биографические данные Королёва не раскрываются. Свою вину подозреваемый не признаёт.