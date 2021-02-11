Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Члены Священного синода Грузинской православной церкви (ГПЦ) в ходе заседания, проходившего в Тбилиси, обсудили позицию церкви в отношении вакцинации, территориального спора с Азербайджаном по монастырскому комплексу Давид-Гареджи, а также вопросы нравственного характера. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 11 февраля сообщил глава службы по связям с общественностью патриархии ГПЦ, протоиерей Андрей Джагмаидзе.

«Заседание Синода завершилось. Первосвященники согласовали довольно много вопросов за довольно короткое время, — сказал священнослужитель журналистам. — Вопросы касались Гареджи, вакцинации, ряд вопросов был оценен с нравственной точки зрения».

Джагмаидзе добавил, что принятые в ходе заседания решения вскоре будут обнародованы.

Стоит отметить, что Священный синод ГПЦ традиционно собирался два раза в год, но потом этот порядок был нарушен. Последний раз первосвященники собирались в октябре 2010 года. Тогда было принято решение лишить сана митрополита Чкондидского Петра (Цаава) «за неоднократные оскорбления и клевету» в адрес главы ГПЦ.

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