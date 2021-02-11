Москва, , 15:04 — REGNUM На городских торгах в Москве можно арендовать каретный сарай, входящий в ансамбль усадьбы Лепехиных. Об этом 11 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Объект недвижимости стал участником льготной программы аренды «один рубль за один кв. метр». Его площадь составляет более 171 кв. метра. Сарай находится в пешей доступности от станции метро «Римская» по адресу: площадь Андроньевская, дом 4, стр. 3. Он относится к наиболее древней части усадьбы, строительство которой началось в XVIII веке, и соседствует с отреставрированным северным флигелем усадьбы.

По словам Ефимова, бывший каретный сарай имеет свободное назначение, поэтому после реставрации в нём могут разместиться не только офисы, но и заведение общепита или медицинская клиника.

Участие в аукционе смогут принять как юридические лица, так и физические, в том числе ИП.

По условиям конкурса, будущему арендатору необходимо сделать в здании качественный ремонт.