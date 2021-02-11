Стокгольм, , 15:05 — REGNUM Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон обеспокоен темпами вакцинации населения Швеции от COVID-19. В ходе партийного собрания политик заявил, что все больше и больше людей задаются вопросом, соблюдается ли график вакцинации в Швеции, составленный правительством.

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«В значительной степени доставка вакцины в страну была обязанностью государства, и сейчас это не получается. В регионах очень разочарованы тем, что им даже не сообщили о задержках», — заявил Кристерссон.

Политик также обратил внимания на успехи соседний Дании в вопросе иммунизация населения.

«Я не знаю точно, что делают в Дании, но совершенно очевидно, что они продвинулись дальше Швеции», — констатировал Кристерссон.

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