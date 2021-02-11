Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Петроградский районный суд Петербурга оценил моральный вред за незаконное задержание и арест гражданина почти в 12 раз дешевле истца.

Суд вынес решение по иску Александра Гусарова к Министерству финансов и Министерству внутренних дел РФ о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с необоснованным привлечением к административной ответственности, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гусарова задержали 9 сентября 2018 года, когда в городе проходила массовая акция против повышения пенсионного возраста. Его доставили в 10 отдел полиции, где составили протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

На следующий день, 10 сентября 2018 года, суд признал Гусарова виновным и отправил под арест на семь суток. Он отбыл его полностью.

Однако после обжалований производство по делу пришлось прекратить в связи с отсутствием в действиях гражданина события административного правонарушения.

Гусаров, ссылаясь на незаконное задержание и необоснованный арест, просил взыскать с властей России в лице МВД компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, с Минфина — компенсацию в размере 690 тыс. рублей, а также убытки в виде утраты заработка за время, проведенное в СИЗО, в сумме 7256 рублей 5 копеек и госпошлину в 300 рублей.

Суд исковые требования удовлетворил частично, сократив компенсацию за незаконный арест почти в 12 раз. Так, с МВД суд счел достаточным взыскать 15 тыс. рублей, с Минфина — 50 тыс. рублей. Убытки в виде недополученной зарплаты и госпошлина были взысканы полностью.